Глава СК поставил на контроль расследование дела о пропаже в Тюмени Насти Муравьевой

09:15 04 августа 2021
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о безвестном исчезновении в Тюмени 9-летней Насти Муравьевой, сообщили в СК РФ.

По данным регионального СУСК, вечером 30 июня девочка вышла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Для оперативного выяснения всех обстоятельств и местонахождения ребенка следствие возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего. Поиски Насти не прекращаются, волонтеры по-прежнему расклеивают по городу объявления.

"Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Поручения в части криминалистического сопровождения Бастрыкин дал главному управлению криминалистики Следственного комитета России, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе.

Теги: поиски , пропали дети , расследование , СКР
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