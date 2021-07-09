К поиску пропавшей Насти Муравьевой подключились тюменские общественники

Фото со страницы Николая Брыкина, https://www.facebook.com/n.bryckin

Депутат Госдумы, председатель правления регионального объединения "Защита Отечества" Николай Брыкин призвал общественные организации Тюменской области подключиться к поиску потерявшейся Насти Муравьевой. Девочка ушла из дома 30 июня.

"Уже больше недели местонахождение ребенка неизвестно. В поисках круглосуточно задействовано большое количество людей, сил и средств. Наблюдая за ситуацией, не могу оставаться в стороне. Попросил подключиться ещё несколько общественных организаций Тюменской области. Они занимаются активным распространением ориентировок. Надеюсь, девочка найдется живой и здоровой. Дети не должны пропадать!" - сообщил на своих страницах в соцсетях Николай Брыкин.

Первыми на призыв депутата откликнулись ветераны-пограничники Тюменской области. Листовки с информацией о Насте они расклеивают в районе Лесобазы, КПД, Ленинского административного округа. В ближайшие дни к поиску подключатся и другие организации, входящие в состав объединения "Защита Отечества".

Если вы тоже хотите присоединиться к поискам Насти Муравьевой, обратитесь на горячую линию поисковых отрядов:"ЛизаАлерт" 8 800 700-54-52, "Белая Сова — Тюмень" 8 932 32-39-911.

Татьяна Тихонова