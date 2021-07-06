Правительство Тюменской области пообещало полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте Муравьевой

В Тюменской области объявлено вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение без вести пропавшей 9-летней Насти Муравьевой.

Правительство Тюменской области гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление значимой информации, способствующей розыску 9-летней девочки. Ребенок пропал 30 июня. Настя вышла из дома по улице Судостроителей, ее местонахождение до сих пор не установлено.

По данному факту следственными органами СКР по Тюменской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

"Не прекращаются оперативно-розыскные мероприятия. Отрабатываются все возможные версии произошедшего. Следователями СКР изучается огромное количество видеозаписей. В настоящее время работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции. Продолжается проведение поисковых мероприятий, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вы знаете о местонахождении Насти Муравьевой, пожалуйста, позвоните в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области по телефонам - 8-904-491-43-25 - сот. оперативного дежурного следственного управления СКР по Тюменской области или в УМВД по городу Тюмени 8 (3452) 291-600, 291 -100 (отдел полиции №3) или 102.