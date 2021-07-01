В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 8-летней девочки

В Тюмени полиция, волонтеры и местные жители продолжают поиски 8-летней девочки, местонахождение которой неизвестно уже в течение суток. Вчера, 30 июня, ребенок вышел из дома по улице Судостроителей на прогулку.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области для выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции. Продолжаются поисковые мероприятия.

Ранее прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту ухода из дома 8-летней девочки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о девочке, просят позвонить по телефонам: 02/112 — полиция, 8 (3452) 48-23-56 — дежурная часть ОП №3 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 — Волонтеры ПО "Белая Сова – Тюмень" или написать на почту poisksova@gmail.com.