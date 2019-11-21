В Тобольске разыскали пропавшего подростка

В Тобольске проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетней девушки. На минувшей неделе, 14 ноября, около 12 часов она ушла из дома и не вернулась.

"Благодаря слаженной работе СКР и МВД девушку-подростка удалось найти живой и невредимой. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было", — прокомментировали в СУ СКР по Тюменской области.