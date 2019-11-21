В Тобольске разыскали пропавшего подростка

17:17 21 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тобольске проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетней девушки. На минувшей неделе, 14 ноября, около 12 часов она ушла из дома и не вернулась.

"Благодаря слаженной работе СКР и МВД  девушку-подростка удалось найти живой и невредимой. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было", — прокомментировали в СУ СКР по Тюменской области.

Теги: подростки , поиски , пропажа
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019