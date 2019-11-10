Эксперты дают тюменцам рекомендации по поиску людей

Фото отряда "Белая сова"

Поисковики из тюменского отряда "Белая сова" сформировали рекомендации по первым действиям для инициирования поисков пропавших людей.

Стоит знать, что отряд рассматривает заявку на поиск только при наличии заявления в полиции. Перед тем как идти в полицию и писать поисковикам, необходимо собрать данные о пропавшем человеке. Нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения. Важны также дата, время и место пропажи, хотя бы приблизительные. Подробно стоит описать и обстоятельства пропажи: откуда и куда направлялся, с какой целью и т.д.

В поисках поможет свежая фотография, где хорошо видно лицо. Если есть снимок, на которой человек в одежде как на момент продажи, ее следует обязательно приложить. Следует указать физические приметы – рост, телосложение, цвет глаз, цвет и длину волос, во что был одет – цветовая гамма, головные уборы, обувь и т.д.

Перечислите особенные приметы – татуировки, шрамы, что имел при себе. Если человек был на машине, то какой марки, цвета, указать номер.

Обязательно сообщать, пропадал ли раньше, кем вы приходитесь пропавшему, по каким контактам сообщать свежую информацию, а также при общении с поисковиками укажите, в какой отдел и когда было подано заявление о пропаже.

Отметим, отряд "Белая сова" зарекомендовал себя в качестве эффективной подмоги полиции в случаях внезапной, без видимых причин пропажи человека. Заполнить заявку на поиск можно здесь

https://vk.com/poisksova?w=app5708398_-110143341