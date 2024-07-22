Тюменские поисковики отправляются на летнюю Вахту памяти

Поисковые отряды Тюменской области открыли летний этап полевого сезона "Вахты памяти - 2024". Поисковые работы на местах сражений Великой Отечественной войны продлятся до начала сентября, сообщает пресс-служба поискового центра имени Артура Ольховского "Сохраняя память".

Первыми в полевую экспедицию отправились участники поискового отряда "Югра" поселка Туртас, они будут работать в Ржевском районе Тверской области.

В Западнодвинском районе региона пройдет поисковая экспедиция тюменского отряда "Кречет". Около 40 поисковиков будут вести работы по поиску и поднятию останков бойцов Красной армии, а также по благоустройству храмов. В рамках летнего полевого сезона участники отряда планируют встретиться в Пермском крае с родственниками красноармейца, чье имя удалось установить ранее, и передать семье личные вещи военнослужащего.

В августе начнется экспедиция сводного поискового отряда Тюменской области "Десант памяти". Поисковики будут работать в двух регионах. Опытные бойцы поискового отряда "Десант" вернутся в деревню Мясной Бор Новгородской области, где участники Областного поискового центра вели полевые работы с 1989 по 2014 год. Большинство школьников и студентов, входящих в состав отряда, отправятся в Калужскую область, где с 10 по 24 августа пройдет Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе".

Отряд "Феникс", основанный в компании "Газпром добыча Надым", традиционно будет вести поисковые работы в Псковской области, продолжая исследование мест крушения самолетов Великой Отечественной войны.

В летнем этапе Вахты памяти примут участие около ста поисковиков из 8 отрядов регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области.

Летние экспедиции пройдут при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта Областного поискового центра имени Артура Ольховского "Сохраняя память".