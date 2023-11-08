Слет "Живем поиском" объединил поисковиков Тюменской области

В День народного единства во Дворце творчества и спорта "Пионер" дан старт региональному образовательному слету поисковых отрядов "Живем поиском", который пройдет в течение нескольких дней на базе загородного детского центра "Алые паруса".

Заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Николаевич Кайзер поздравил ребят с двойным праздником – Днем народного единства и началом смены: "Тюменскому поисковому движению уже 36 лет, и ваш труд будет востребован еще долгие годы. Это очень кропотливая и в то же время значимая работа. В свое время еще Артур Валерьевич Ольховский предложил разработать образовательную программу, по итогам успешного прохождения которой бойцы допускаются к полевой работе. Слет – один из важных этапов этой программы. Он позволит вам расширить компетенции и еще более успешно выполнять миссию".

Образовательная программа "Школа поисковика" была запущена тюменским региональным отделением в 2006 году. Сейчас в образовательный курс входят история Великой Отечественной войны, Тюменского края, основы проведения полевых работ, оказание первой медицинской помощи, техника безопасности и антропология. Постижением этих дисциплин ребята и займутся на слете. Они детально изучат элементы обмундирования и снаряжения бойцов и командиров Красной Армии, на практике освоят работу с металлоискателем и щуповой поиск.

В реализации образовательной программы принимают участие и приглашенные эксперты: председатель совета регионального отделения "Поисковое движение России" во Владимирской области, председатель совета Владимирской областной общественной организации "Часовые памяти" Вячеслав Валерьевич Казаков, председатель совета Вологодской областной общественной организации "Вологодский поисковый отряд" Иван Александрович Дьяков, председатель международной общественной организации "Поисковое объединение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Военная археология" Юрий Юрьевич Соломатин.

В рамках слета состоится торжественное награждение победителей XIV областного заочного конкурса на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи "Нам дороги эти позабыть нельзя" в номинациях "Юный поисковик года" и "Лучший поисковый отряд". Кроме того, на слете в реестр поисковых отрядов Тюменской области войдет отряд "Аэлита", работающий на базе Московской СОШ Тюменского района.

Образовательный слет проводится при поддержке гранта губернатора Тюменской области.