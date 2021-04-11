Тюменские бабушки учатся правильно ходить в лес

Волонтеры тюменского поискового отряда "Белая сова" провели мероприятие с пожилыми активистками – "Бабушками особого назначения". Пенсионерок учили, как вести себя в лесу, чтобы не потеряться.

По словам волонтеров, часто пожилые люди в Тюменской области теряются именно в сезон грибов и ягод. Зачастую они просто не знают, что делать в той или иной ситуации, как правильно подготовиться к вылазке за город.

"К тому же среди них есть люди с проблемами памяти, инвалиды по физическим и психическим заболеваниям", - отмечает координатор отряда "Белая сова" Катерина Смирнова.



Поисковики научили бабушек собирать рюкзак для похода в лес. Правильное снаряжение не даст заблудиться в лесу, а если это все-таки произошло, позволит продержаться до прихода помощи. Например, бабушкам посоветовали брать с собой компас, спички и сигнальные ракетницы, пишет "Вслух.ру".