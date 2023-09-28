Поисковики ищут родственников красноармейца Казакеева из Тюменской области

13:00 28 сентября 2023
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Поиск родственников красноармейца из Тюменской области Казакеева Петра Дмитриевича

Поисковики волгоградского объединения "Уран" на территории Кузьмичевского поселения Городищенского района Волгоградской области нашли останки бойца Красной армии, а при нем обнаружен солдатский медальон. По вкладышу удалось установить данные военнослужащего:

ФИО: Казакеев Петр Дмитриевич
Дата и место рождения: 1915 г., Омская область, Ишимский р-н.
Старший лейтенант, командир 2-го батальона 572 сп 233 сд.
Причина выбытия: убит 19.09.1942 г.
Отец: Казакеев Дмитрий Васильевич, Быковский с/с, Ишимский р-н, Тюменская обл.

В настоящее время проводится поиск родственников. Любую информацию необходимо отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.

Теги: поисковый центр
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