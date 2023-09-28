Поисковики ищут родственников красноармейца Казакеева из Тюменской области

Поиск родственников красноармейца из Тюменской области Казакеева Петра Дмитриевича
Поисковики волгоградского объединения "Уран" на территории Кузьмичевского поселения Городищенского района Волгоградской области нашли останки бойца Красной армии, а при нем обнаружен солдатский медальон. По вкладышу удалось установить данные военнослужащего:
ФИО: Казакеев Петр Дмитриевич
Дата и место рождения: 1915 г., Омская область, Ишимский р-н.
Старший лейтенант, командир 2-го батальона 572 сп 233 сд.
Причина выбытия: убит 19.09.1942 г.
Отец: Казакеев Дмитрий Васильевич, Быковский с/с, Ишимский р-н, Тюменская обл.
В настоящее время проводится поиск родственников. Любую информацию необходимо отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.
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