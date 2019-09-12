В Уватском районе медведь убил грибника

14:38 12 сентября 2019
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

Тело 55-летнего жителя Тобольска со множественными рваными ранами обнаружено в лесу вблизи озера Кривого Уватского района. Предположительно, раны мужчине причинил медведь.

Тоболяк приехал на озеро для сбора ягод и грибов, жил в охотничьем домике. С 9 сентября мужчина перестал отвечать на звонки, и был объявлен в розыск как без вести пропавший. 11 сентября его тело нашли сотрудники полиции, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Теги: гибель , животные , пропажа
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