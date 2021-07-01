В Тюмени разыскивают 8-летнюю девочку, прокуратура начала проверку

11:55 01 июля 2021
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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести  проверку по факту ухода из дома 8-летней девочки в Тюмени.

Вчера, 30 июня, ребенок ушел из дома. Местонахождение девочки до настоящего времени не установлено.

"В целях выяснения причин произошедшего прокурор Тюменской области  Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмени провести проверку исполнения родителями своих обязанностей, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о девочке, просят позвонить по телефонам: 02/112 — полиция, 8 (3452) 48-23-56 — дежурная часть ОП №3 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 — Волонтеры ПО "Белая Сова – Тюмень" или написать на почту poisksova@gmail.com.

Теги: дети , поиски , проверка
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