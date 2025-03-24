Тюменские следователи предупредили школьников об опасных связях

Накануне весенних каникул сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области провели со школьниками ряд профилактических бесед, ключевой их темой стало безопасное поведение и общение в соцсетях и мессенджерах.

Так, замруководителя следственного отдела по Центральному административному округу города Тюмени Тимур Фейзуллаев провел профилактическую беседу с девятиклассниками школы №25. Приведя примеры из реальных уголовных дел, он постарался донести до ребят информацию о рисках оказаться вовлеченными в такие преступления, как распространение наркотиков. Чтобы избежать таких проблем, по словам следователя, не нужно вступать в переписку с незнакомыми людьми, нельзя соглашаться на легкий заработок, и ни в коем случае не стоит кликать по ссылкам от незнакомцев - они могут вести на опасные сайты, которые могут украсть личные данные.

Старший следователь отдела по Калининскому административному округу Станислав Ефимов аналогичную беседу провел с детьми из реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". Он не только рассказал ребятам о правилах безопасности в жизни и при общении в интернете, но и вручил им подарочные сертификаты в кино, что стало приятным сюрпризом, а коллектив центра выразил благодарность сотрудникам ведомства за систематическую помощь детям.