Под Тюменью нашли склад мин

Вблизи поселка Новотуринский в выходные при производстве строительных работ было обнаружено 29 предметов, похожих на противотанковые мины.

Специалисты ОМОН Росгвардии в Тюменской области их обследовали и пришли к выводу, что с большой коррозией мины - учебные, опасности для жизни и здоровью окружающих нет. Макеты боеприпасов переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.