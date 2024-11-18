В Тюмени выясняют причины схода локомотива с рельсов на станции Войновка

Локомотив сошел с рельсов на станции Войновка днем 16 ноября, обстоятельства и причины железнодорожного инцидента выясняют следователи СК на транспорте.

В Центральным МСУТ СК России сообщили, что организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

"Предварительно, днем 16.11.2024 на железнодорожной станции Войновка Свердловской железной дороги при осуществлении расцепки маневрового локомотива допущен его сход одной колесной парой без опрокидывания. Пострадавших нет, опрокидывание вагона не произошло, ущерб окружающей среде не причинен", - указано в сообщении.