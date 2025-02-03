Житель Ярково в компании двух гостей чуть не убил соседа за старые обиды

Житель Ярково в подпитии нажаловался двум приехавшим в гости родственникам на соседа и все вместе они решили расправиться с обидчиком. До конца реализовать свой замысел им не удалось, следствие настаивает на аресте фигурантов дела.

Как сообщили в СУСК, в ночь на 2 февраля трое мужчин, вооружившись ножом, пришли к 40-летнему соседу принимавшего гостей хозяина, избили его и нанесли им не менее четырех ударов в область шеи и грудной клетки. А потом еще вернулись убедиться, что жертва мертва, доделать начато не смогли - потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.