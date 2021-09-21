Жители Тюменской области депутатами в Госдуму выбрали Николая Брыкина и Ивана Квитку

Фото https://t.me/operativnyishtabtyumen

На выборах в Госдуму в регионе по двум одномандатным округам больше всего голосов избирателей набрали действующие депутаты Николай Брыкин и Иван Квитка.

Николай Брыкин в прежнюю Госдуму был избран в составе федерального списка кандидатов от "Единой России", в новый состав баллотировался от Тюменского одномандатного округа №185. В этот раз ему доверили представлять свои интересы в парламенте 51,1 % избирателей, проживающих В Абатском, Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Ишимском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Тобольском, Уватском, Юргинском и Ярковском районах, городах Ишиме, Тобольске, а также Ленинском и Центральном округах города Тюмени.

Ближайший соперник - Глеб Трубин из ЛДПР набрал 11,27% голосов, Жалауддин Абдуразаков КПРФ – 10,22%, Сергей Соловьев "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 8,69%, Динар Абукин "Коммунисты России" – 7,47%, Светлана Чуйкова "Партия Роста" – 7,29%.

Иван Квитка в прошлый состав думы избирался от Заводоуковского одномандатного округа №186, в который входят Армизонский, Бердюжский, Заводоуковский, Исетский, Казанский, Омутинский, Сладковский, Тюменский, Упоровский, Ялуторовский районы, Голышмановский городской округ, Ялуторовск, Калининский и Восточный административные округа Тюмени. В новый состав его избрали 48,61% голосов.

На втором месте Иван Левченко КПРФ – 12,27%, за ним Артем Зайцев ЛДПР – 9,55%, Владимир Шарпатов "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 8,21%, Павел Доронин "Новые люди" –7,9%, Рафаэль Булатов "Коммунисты России" – 6,31%, Владимир Селиванов "Партия пенсионеров за социальную справедливость" – 3,97%.

Данные предварительные, на момент оглашения было посчитано около 94% протоколов.