Сайфитдинов: обозначенные председателем Госдумы приоритеты работы на 2025 год ключевые и для тюменских депутатов

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, депутаты регионального парламента Ирина Соколова, Виктор Рейн, Андрей Моргун с использованием видео-конференц-связи приняли участие в открытии весенней сессии VIII созыва Госдумы.

"Среди приоритетов законодательной работы, обозначенных председателем Госдумы Вячеславом Володиным, разработка и принятие законов по поддержке участников СВО и их родных, реализация задач, поставленных в послании президента РФ, поддержка многодетных семей", - отметил глава облдумы Фуат Сайфитдинов.

Как подчеркнул спикер регионального парламента, для депутатов Тюменской областной думы эти направления тоже являются ключевыми. "Мы ведем работу по реализации послания главы государства, оказываем всемерную поддержку нашим бойцам и их семьям", - подчеркнул он.

Вячеслав Володин акцентировал внимание и на 80-летии Победы в Великой Отечественной войне как на важнейшей дате этого года.

"В нашем регионе 2025 год объявлен Годом Героев Тюменской области. Важно сделать так, чтобы подрастающее поколение знало о подвигах участников Великой Отечественной войны и наших ребят, которые сегодня отстаивают свободу и независимость Родины, равнялось на них и гордилось ими", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.