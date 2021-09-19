В МЖК на участках голосует молодежь

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В последний день выборов на избирательных участках в Тюмени царит ажиотаж. В первом корпусе школы № 65 в МЖК даже образуются небольшие очереди, пишет "Вслух.ру".

"Раньше я не ходил на выборы, а в этот раз решил пойти на голосование. Думаю, что нужно участвовать в политической жизни, к тому же у меня есть свое мнение по поводу того, что происходит в стране и как должно происходить, поэтому я решил его высказать", - говорит Александр.

Член комиссии с правом совещательного голоса Ольга Мингалева сообщила, что комиссия на участке очень ответственно относится к своей работе, никаких нарушений она не выявила. "Единственное, электронные урны периодически выходят из строя, несколько раз зависали. Может, это связано с большим наплывом избирателей? Тем не менее, электронные урны намного удобней обычных. В реальном времени можно увидеть, сколько бюллетень уже опустили в урну. Эти данные я сопоставлю с количеством голосующих", - отметила Мингалева.

Наблюдатель Григорий Смирнов на участке все три дня, он также ведет подсчет избирателей и следит за тем, чтобы не было нарушений на выборах. "Никаких претензий к работе участковой избирательной комиссии у меня нет. Активность на участке достаточно высокая, люди идут с самого утра, по моим подсчетам, на участке за несколько первых часов проголосовали более 100 человек. Ожидаем, что к вечеру эта цифра дойдет до 500. В предыдущие два дня активность была пониже", - рассказал Смирнов.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 2919 Светланы Киберевой, небольшие проблемы с одной из электронных урн были, но процесс голосования не прерывался, так как вторая урна-дублер продолжала работать.