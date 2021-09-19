Как узнать, на каком участке вы имеете право проголосовать?

В Тюменской области с 17 по 19 сентября работают 1070 избирательных участков, на которых жители региона могут проголосовать с 8:00 до 20:00 за кандидатов в депутаты Госдумы, областной думы и в ряд муниципальных дум.

Узнать, на каком конкретно участке вы голосуете, можно на сайте регионального Избиркома или портале Центрального избиркома РФ по ссылкам "Цифровые сервисы/ Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума/ Найти свой избирательный участок по адресу места жительства".

Для голосования на избирательном участке вам потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. На участке покажите паспорт члену участковой комиссии в развернутом виде на странице с ФИО и странице с пропиской. После сверки вас и с фото в документе вам предложат расписаться в списке участников голосования выданной одноразовой ручкой и получить бюллетень.

В областном избиркоме работает "горячая линия" по номеру 8 (3452) 42-67-72, где можно получить ответы на оставшиеся вопросы. Также бесплатный многоканальный телефон 8-800-200-00-20 работает в информационно-справочном центре ЦИК.