Эксперты прогнозируют наибольшую активность тюменцев на выборах в третий день

Фото: Мария Толстихина

В последний день голосования придет больше всего людей, считает председатель избирательной комиссии Ирина Рыжова. В этом году впервые выборы длятся три дня, жители Тюменской области смогут отдать свой голос на выборах еще в течение 19 сентября. Избирательные участки откроются в 8:00.

"Нередко на избирательный участок заглядывают за пять минут до закрытия. Такая тенденция прослеживается из года в год. Мы, конечно, позволяем жителям отдать свой голос, несмотря на скорое завершение работы, но советуем в следующий раз приходить заблаговременно", - рассказала Ирина Рыжкова.

Адрес своего участка по месту регистрации можно найти на сайте областного или центрального Избиркома во вкладке "Цифровые сервисы. Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума. Найти свой избирательный участок по адресу места жительства". В поиске нужно вбить "Тюменская область", указать свой населенный пункт и, если нужно, точный адрес. На экране появится номер участковой избирательной комиссии, ее адрес и телефон.

С собой необходимо взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Стоит иметь с собой маску, но ее могут выдать и на месте. На участке дадут одноразовую ручку и попросят соблюдать социальную дистанцию с другими избирателями, для этого на полу нанесена специальная разметка.

Избирательные участки откроются 19 сентября в 8:00 и завершают свою работу в 20:00. Работает горячая линия по телефону 8 (3452) 42-67-72.