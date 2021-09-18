Выездная комиссия провела голосование в тюменском санатории "Красная гвоздика"

18:02 18 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменском санатории "Красная гвоздика" 18 сентября организовали голосование. 12 человек смогли принять участие в выборах, для этого в здравницу прибыла выездная бригада избирательной комиссии.

"У нас был организован выезд к отдыхающим в санаторий ранее, они смогли подать соответствующие заявления, подготовили место для голосования", - сообщила председатель участковой избирательной комиссии №1976 Наталья Булгакова.

Голосование проходило с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. Члены УИК были снабжены СИЗами, а желающим проголосовать выдавали одноразовые перчатки и маски, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: выборы , санаторий
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021