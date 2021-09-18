Выездная комиссия провела голосование в тюменском санатории "Красная гвоздика"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменском санатории "Красная гвоздика" 18 сентября организовали голосование. 12 человек смогли принять участие в выборах, для этого в здравницу прибыла выездная бригада избирательной комиссии.

"У нас был организован выезд к отдыхающим в санаторий ранее, они смогли подать соответствующие заявления, подготовили место для голосования", - сообщила председатель участковой избирательной комиссии №1976 Наталья Булгакова.

Голосование проходило с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. Члены УИК были снабжены СИЗами, а желающим проголосовать выдавали одноразовые перчатки и маски, пишет ИА "Тюменская линия".