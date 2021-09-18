Тюменцы выбирают новый состав Госдумы

Фото с сайта duma.gov.ru

В рамках выборной кампании 2021 года жители Тюменской области голосуют за свое будущее не только на региональном уровне, но и на федеральном — выбирают новый состав Государственной Думы.

Госдума – палата Федерального Собрания, состоит из 450 депутатов, которые избираются на пять лет. Она решает вопросы, относящиеся к ее ведению в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Депутаты Госдумы обладают правом законодательной инициативы. Комитеты предварительно рассматривают законопроекты, готовят заключения по ним, проводят парламентские слушания, анализируют практики применения законодательства и так далее.

Работа ГД носит сессионный характер. В это время проходят заседания палаты, Совета, комитетов и комиссий, парламентские слушания, осуществляется работа депутатов в комитетах и комиссиях, во фракциях и депутатских группах, ведется работа с избирателями.

Согласно Конституции РФ, к ведению Думы относится множество вопросов, таких как дача согласия президенту РФ на назначение председателя Правительства РФ, решение вопроса о доверии Правительству РФ и другие. Госдума принимает различные постановления. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности депутатов осуществляет Аппарат ГД, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, последний состав Государственной Думы избрали осенью 2016 года. Тогда главной задачей в работе седьмого созыва заявили заботу о гражданах России. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят 17, 18 и 19 сентября 2021 года.