18 сентября на избирательных участках Тюмени было многолюдно

В Тюмени на избирательные участки 18 сентября, во второй день голосования, приходило много людей, чтобы выразить свою гражданскую позицию. В их числе как молодежь, так и старшее поколение, а также работающие тюменцы, которые не смогли проголосовать в пятницу.

Целыми семьями приходили в субботу на избирательный участок, расположенный в корпусе ТюмГУ на улице Ленина. Дети с удовольствием смотрят на весь процесс, просят опустить бюллетень в урну – для них это все интересно. Тех, кто предпочел надомное голосование, мало – обычно стараются все-таки прийти самостоятельно.

Активно тюменцы голосуют и в избирательном участке №2003, в здании Тюменского колледжа экономики, управления и права. Однако здесь пожилых людей приходит меньше, чем накануне – многие отправились на дачу, пользуясь сухой и солнечной погодой, пишет "Мегатюмень".

"Скорее всего, основная масса придет голосовать 19 сентября. Но сегодня тоже не можем пожаловаться на малое количество людей: у нас довольно активный участок. Удобно, что голосование проводится на протяжении трех дней, это позволяет избежать большого скопления народа в одной точке", − отмечают на избирательном участке.

Напомним, в Тюменской области продолжается голосование на выборах в представительные органы власти. Избирательные участки в регионе будут работать до 19 сентября с 8:00 до 20:00.