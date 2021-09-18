Любовь Собянина: долг каждого человека – прийти и проголосовать

Фото Сергея Кузнецова

Руководитель тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина рассказала, что с 18 лет ни разу не пропускала выборы. Она считает, что долг каждого человека – прийти и проголосовать.

"Участвовать в выборах необходимо для того, чтобы Россия процветала, чтобы жизнь у людей становилась лучше, ну и, конечно, развивались Тюменская область и другие регионы нашей большой страны", – прокомментировала Любовь Собянина.

18 сентября общественная активистка пришла в праздничном настроении. Утром ее внучка спросила: "А для чего нужны выборы?". На что Любовь Собянина ответила, что взрослым нужны выборы для того, чтобы их дети ходили в садик, а затем учились, росли веселыми, умными и радостными.

Любови Собяниной нравится формат трехдневного голосования – каждый избиратель имеет возможность выбрать удобный день и время для волеизъявления.