Тюменка решила прийти на выборы в футболке с изображением президента

Фото предоставлено "КП"

Тюменка Елена Попова пришла голосовать на избирательный участок в футболке с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Она посчитала такой выбор одежды логичным для выборов.

"Все улыбаются, когда видят меня. Это первые выборы, на которые я пришла в этой футболке, но в повседневной жизни тоже ношу", – прокомментировала она.

Елена не любит ничего откладывать на последний день, поэтому пришла на свой избирательный участок, как только появилась такая возможность. Выбирала, исходя из предвыборных кампаний, которые смогла найти в интернете, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

"Кандидатов очень много. Важно понять, кто из них сохранит действующий вектор развития, как максимум – приумножит всё то хорошее, что есть в нашей стране. У меня двое детей. Их настоящее и будущее – самое важное для меня. Очень надеюсь, что те люди, которые завтра приобретут власть, смогут сделать жизнь лучше", - считает тюменка.

А 17 сентября 25-летняя тюменка Екатерина Махотина пришла на избирательный участок в авторском костюме аниме-персонажа. Огромные бусы на шее, выразительные голубые линзы, милый берет и сиреневый парик не оставили окружающих равнодушными.