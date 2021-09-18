Более 220 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Тюменской области

Более 220 тысяч избирателей приняли участие в голосовании в Тюменской области за первый день выборов, это 19,69%. В экспериментальном электронном голосовании приняли участие более 1 млн россиян, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

17 сентября тюменцы продемонстрировали высокую активность на выборах, хорошую явку фиксируют на избирательных участках региона с утра второго дня голосования.

"Вчера избиратели шли практически до самого закрытия избирательных участков. Не меньше их активность и сегодня. С утра мои коллеги голосовали, они говорят, что очень оживленно уже с 8:00 на избирательных участках", - подчеркнул Игорь Халин.

Председатель облизбиркома также рассказал, что обращения, заявления и жалобы 18 сентября еще не поступали. Все заявления, поступившие ранее, разрешены. Заявителям своевременно предоставили исчерпывающие ответы.

Игорь Халин напомнил, что за ходом голосования следят 2850 наблюдателей, в том числе 69 от кандидатов, которые борются за депутатские мандаты, 1387 от политических партий и 1394 – общественные наблюдатели. Всего в регионе открыты 1070 избирательных участков. Они будут работать в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно в любое время с 8:00 до 20:00.