Тюменцам напоминают, как найти свой избирательный участок и проголосовать

С 17 по 19 сентября жители Тюменской области выбирают депутатов Государственной Думы, регионального парламента и в некоторых муниципалитетах - депутатов представительных органов власти. Как и где голосовать? Напоминаем в нашем материале.

Чтобы узнать, где находится участок по месту регистрации, зайдите на сайт областного Избиркома или портал Центрального Избиркома РФ. Там необходимо перейти по ссылкам на "Цифровые сервисы/ Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума/ Найти свой избирательный участок по адресу места жительства".

В поиске указать "Тюменская область" и название населенного пункта. Если нужно, "пробейте" улицу и номер дома по прописке, нажмите "искать". Когда поиск покажет результат, на экране появится номер участковой избирательной комиссии, её адрес и телефон.

Отправляясь на участок для голосования, возьмите с собой паспорт или документ, удостоверяющий личность. Обязательно нужна маска. Одноразовую ручку выдадут на избирательном участке. Важно соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.

На участке покажите паспорт члену участковой комиссии в развернутом виде страницы с фотографией и пропиской. Чтобы член комиссии мог вас индентифицировать, приспустите маску. Распишитесь в списке участников голосования и получите бюллетень. После того, как выбор сделан, опустите бюллетень в специальный ящик.

В случае, если возникают вопросы по ходу голосования, можно обратиться по телефону "горячей линии" 8 (3452) 42-67-72. В крайнем случае - позвонить в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии России по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.