Артур Юрьев: тюменцы активно проявляют свою гражданскую позицию

Тюменцы активно проявляют свою гражданскую позицию с самого открытия избирательных участков. За ходом голосования следят через Центр общественного наблюдения.
Как сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев, в Центре установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей, на которых в режиме онлайн транслируется изображение с участковых избирательных комиссий. В течение 16 сентября проходило тестирование системы видеонаблюдения на избирательных участках при непосредственном участии корпуса общественных наблюдателей. Незначительные замечания были оперативно устранены.
Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Госдуму, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу №12.
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