Воробьев: чем больше людей проявят свою сопричастность, тем справедливее будут выборы

Голосование на выборах депутатов Госдумы и Тюменской облдумы — это проявление гражданской позиции, чем больше людей проявят свою сопричастность и выразят свое мнение на избирательном участке, тем справедливее будут выборы, считает зампредседателя региональной Общественной палаты Евгений Воробьев.

Общественник уже принял участие в голосовании и отметил удобство трехдневного голосования и соблюдение мер безопасности на участках для голосования.

"Чем больше людей проявят свою сопричастность и выразят свое мнение на избирательном участке, тем справедливее будут выборы. Наше неравнодушие позволит свести на нет расхожее мнение о том, что участие или неучастие в выборах ничего не меняет", - поделился мнением с ИА "Тюменская линия" Воробьев.