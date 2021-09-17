Воробьев: чем больше людей проявят свою сопричастность, тем справедливее будут выборы

13:08 17 сентября 2021
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru
Продолжение: Артур Юрьев: тюменцы активно проявляют свою гражданскую позицию

Голосование на выборах депутатов Госдумы и Тюменской облдумы — это проявление гражданской позиции, чем больше людей проявят свою сопричастность и выразят свое мнение на избирательном участке, тем справедливее будут выборы, считает зампредседателя региональной Общественной палаты Евгений Воробьев.

Общественник уже принял участие в голосовании и отметил удобство трехдневного голосования и соблюдение мер безопасности на участках для голосования.

"Чем больше людей проявят свою сопричастность и выразят свое мнение на избирательном участке, тем справедливее будут выборы. Наше неравнодушие позволит свести на нет расхожее мнение о том, что участие или неучастие в выборах ничего не меняет", - поделился мнением с ИА "Тюменская линия" Воробьев.

Теги: выборы , голосование
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