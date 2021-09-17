К тюменским пенсионерам приедут выездные избирательные комиссии

Тюменцы старше 65 лет и инвалиды могут проголосовать за своих кандидатов в депутаты Госдумы или регионального парламента, муниципальную думу на дому. , Оставить заявку о проведении голосования вне помещения УИК могут и мамы с малолетними детьми. Подать соответствующее обращение можно до 14:00 19 сентября.

Как пишет ИА "Тюменская линия", на избирательном участке №2247 в Тюмени таким правом воспользовались уже девять человек. Председатель участка, расположенного в детско-юношеской спортивной школе "Прибой" Наталья Краузе сообщила журналистам, что выездная комиссия отправится по месту жительства этих избирателей. Подать соответствующее заявление можно по телефону либо лично на избирательном участке. Она уточнила, что действует ограничение от Роспотребнадзора: "Мы не выезжаем к людям, больным коронавирусной инфекцией".

При проведении голосования вне помещения соблюдаются все правила, прописанные санитарными службами. Бюллетень и индивидуальные средства защиты запечатаны в отдельный пакет. Выездные группы могут сопровождать общественные наблюдатели.