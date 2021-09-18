Второй день выборов стартовал в Тюменской области

В Тюменской области в 8:00 стартовал второй день выборов. К работе приступили 29 территориальных избирательных комиссий. Жители региона продолжат голосовать за депутатов в Государственную и областную думы, в ряде муниципалитетов пройдут довыборы в местные думы. Участки для голосования будут открыты до 20:00.

В Тюмени на избирательных участках используются 120 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Они установлены там, где зарегистрировано более 1300 избирателей.

На участках продолжат следить за ходом голосования около трех тысяч общественных наблюдателей. Круглосуточная онлайн-трансляция ведется на 490 участках и во всех территориальных избиркомах. Еще на 589 избирательных участках используются 580 комплексов видеофиксации для ведения непрерывной записи в режиме офлайн.

По итогам первого дня явка на выборы составила 20,92 %, активнее прочих голосовали жители Ялуторовска, Заводоуковска, в лидерах Ишим, где явка достигла 27,7%. После 20:00 заполненные избирательные бюллетени поместили в сейф-пакеты и сложили в опечатанных помещениях УИКов. То же произойдет с бюллетенями после окончания второго выборного дня. Их вскроют после окончания выборов, то есть после 20:00 19 сентября.

На участках для голосования есть необходимый запас антисептиков для рук, масок и перчаток. У всех приходящих на входе проверяют температуру. Потоки избирателей разводятся с помощью разметки и указателей для соблюдения социальной дистанции. Сотрудники избиркомов прииты от коронавируса.

По данным сайта мойучасток.рф, принять участие в выборах в Тюменской области могут почти 1,129 млн человек. Впервые голосование проходит в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.