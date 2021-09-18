Тюменка пришли на избирательный участок с собакой-голосовалкой

Фото ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени Анна пришла на избирательный участок в школе № 67 и привела с собой Найду - собаку-голосовалку. Приходить на выборы с питомцем для ее семьи может стать традицией.

В июле 2020 года раненую собаку спасали и пристраивали организаторы развлекательной площадки у того же избирательного участка. Анна увидела ее фото в социальных сетях, а затем вместе с мужем забрала дворняжку к себе. Теперь это сильная, здоровая и жизнерадостная собака по кличке Найда – от слова "найденыш".

В этом году хозяйка взяла домашнюю любимицу на участок для голосования, чтобы найти и поблагодарить неравнодушных тюменцев, которые спасли собаку в прошлом году.

"Мы ее прозвали собака–голосовака. Очень активная, независимая, любит людей. Найда удивительным образом идеально вписалась в нашу семью. Я пришла на тот участок, где увидела первые фото Найды, а заодно и проголосовать", - поделилась Анна.

К слову, люди, которые год назад увидели раненую дворнягу, обработали раны и передали ее волонтерам, 18 сентября тоже были на площадке. Для них было большим сюрпризом увидеть собаку, которая очень изменилась за это время. Волонтер Оксана поделилась, что очень рада быть причастным к этому, пишет ИА "Тюменская линия".