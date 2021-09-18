Тюменцы приходят голосовать в субботу с самого утра

Фото Сергея Кузнецова

Жители Тюменской области продолжают голосовать на выборах депутатов в Госдуму, облдуму и на довыборах в ряд муниципальных дум региона. 18 сентября уже к 8:00 на избирательные участки стали приходить желающие проголосовать. Солнечная погода и отсутствие осадков дополнительно поднимает настроение тюменцев.

На УИК № 2266 в первые минуты работы проголосовали несколько десятков человек, пишет "Тюменская область сегодня".

"Если выбор можно сделать, его надо сделать. Пускай не сейчас что-то изменится, а через поколение, но нужно совершать поступки для того, чтобы нашим детям становилось лучше. Позиция неучастия в выборах – это гражданская ошибка", - считает молодой тюменец Антон Баранов.

На других участках тоже с самого утра наблюдается оживление. Люди соблюдают все меры безопасности, выдерживают дистанцию и масочный режим.

Напомним, трёхдневное голосование организовано для снижения рисков заражения COVID-19. Процесс организуют в соответствии со всеми требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Также во все три дня в избирательных участках в образовательных учреждениях будет организовано патрулирование и дежурство пожарных с привлечением 62 единиц техники.

Помимо этого, 519 участковых избирательных комиссий и помещений территориальных избирательных комиссий оснастили камерами видеонаблюдения. На каждом участке - по две штуки. Они установлены так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора, захватив рабочие места членов участковых избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, и при этом не нарушить тайны голосования.

Голосование будет идти 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки работают с 8 до 20 часов.

По итогам первого дня явка на выборы составила 20,92%, активнее голосовали жители Ялуторовска, Заводоуковска. Лидером стал Ишим с явкой 27,7%.