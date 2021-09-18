Маломобильные и пожилые тюменцы голосуют на дому

Выездная избирательная комиссия по заявлению посещает маломобильных и пожилых граждан, которые по объективным причинам не могут прийти на участок для голосования самостоятельно. Так некоторые тюменцы принимают участие в выборах на дому.

Как рассказал председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко, в составе выездной группы - два члена избирательной комиссии и общественный наблюдатель. Утром они обзванивают заявителей, уточняют время своего визита, собирают пакеты с бюллетенями. С собой специалисты берут опломбированный мобильный ящик для голосования.

На 18 сентября у выездной комиссии в списке пять адресов. Несмотря на предварительный обзвон, избиратели на дому не всегда могут принять выездную комиссию. Например, 83-летний Аблдулла Мухамадиев неважно себя почувствовал, и родственники попросили комиссию приехать после обеда.

86-летний пенсионер Александр Смирнов, опираясь на посох, встретил гостей с избирательного участка у себя во дворе. Группа зашла в медицинских масках и перчатках, хозяевам также выдали средства индивидуальной защиты. Александр Гурьевич представил паспорт, а заполнять бюллетени ему помогала дочка.

"Не пропустил ни одни выборы, всегда голосовать хожу. Обычно голосую на своем участке, а сегодня на дому решил", - признался избиратель.

Подать заявление, чтобы голосовать на дому, можно до 14:00 19 сентября через свой избирательный участок. Стоит учесть, что согласно предписанию Роспотребнадзора, выездная комиссия не выезжает к людям с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ и на Госуслугах. Также для избирателей работает горячая линия: 8 (3452) 42-67-72.