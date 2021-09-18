За порядком и безопасностью на избирательных участках следят тюменские росгвардейцы

Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии охраняют все помещения избирательных участков Тюменской области, где хранятся бюллетени для голосования. Маршруты экипажей вневедомственной охраны проходят вблизи избирательных участков.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники проверяют исправность сигнализации, видеонаблюдения и металлодетекторов. В их полномочиях - проверка участков и обеспечение безопасности избирателей.

До начала выборов 16 сентября специалисты ОМОН со служебными собаками проверили объекты на предмет антитеррористической защищенности и на отсутствие опасных предметов.

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений проверили владельцев оружия, проживающих в радиусе полукилометра от участков, а также комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных организациях.