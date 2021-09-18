За порядком и безопасностью на избирательных участках следят тюменские росгвардейцы

Сотрудники Росгвардии охраняют все помещения избирательных участков Тюменской области, где хранятся бюллетени для голосования. Маршруты экипажей вневедомственной охраны проходят вблизи избирательных участков.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники проверяют исправность сигнализации, видеонаблюдения и металлодетекторов. В их полномочиях - проверка участков и обеспечение безопасности избирателей.
До начала выборов 16 сентября специалисты ОМОН со служебными собаками проверили объекты на предмет антитеррористической защищенности и на отсутствие опасных предметов.
Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений проверили владельцев оружия, проживающих в радиусе полукилометра от участков, а также комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных организациях.
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