Тюменцы считают участие в выборах семейной традицией

В субботу на избирательные участки Тюменской области приходят избиратели, которые в пятницу работали и не успели проголосовать. Многие стараются успеть в первой половине дня, чтобы дальше заниматься своими делами: отдыхать или заниматься огородом. На выборы идут целыми семьями, с детьми, считая это традицией.

В Тюменской области проходит второй день голосования. 18 сентября избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Многие читают, что трехдневный режим голосования - удачная идея, благодаря которой нет препятствий для похода на избирательный участок.

"Живу рядом и рано встаю, поэтому решил прийти сразу к открытию участка в это субботнее утро. Всегда участвую в выборах – это моя гражданская позиция. Делать свой выбор необходимо всем людям, которые верят в будущее. У меня есть дети, думаю о них, когда голосую", - поделился житель Тюмени Олег Васильевич.

Тюменка Ольга призналась, что в ее семье принято участвовать в выборах. Так они чувствуют, что делают что-то значимое для себя, для своих родных, для страны.

"Мы живем рядом, поэтому утром придет проголосовать и моя жена, а после этого мы собираемся на дачу. Для нас очень удобно, что можно выбрать для голосования один из трех дней", - рассказал житель Тюмени Николай.

Горожанка Светлана отметила, что на выборы всегда ходит всей семьей, показывая пример детям, теперь уже и внукам. Ольга и Александр Сур, пришедшие на избирательный участок №2932, признались, что не пропускают ни одного голосование и считают, что каждый обязан выразить свою гражданскую позицию. Анна Яценко пришла проголосовать на избирательный участок №2003 вместе со своим супругом Иваном, а также дочкой и внучкой, пишет "Тюменская область сегодня".