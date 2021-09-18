Степан Киричук призвал тюменцев быть активными в дни голосования

Председатель областного совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы, член фракции "Единой России" Степан Киричук принял участие в выборах 18 сентября. На избирательный участок пришел вместе с супругой. Отметил, что за 50 лет они ни разу не пропускали голосования.

"Я голосую вместе с Галиной Николаевной более полувека. Еще не было случая, чтобы мы не участвовали в каком-либо голосовании. Мы всегда активны в этом отношении, и я призываю тюменцев сделать тоже самое", - прокомментировал Степан Киричук.

По его глубокому убеждению, не прав тот, кто говорит, что от граждан ничего не зависит. Нужно участвовать и выбирать. "У вас такое право есть, никто не должен вас его лишить", - добавил он.

Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Государственную Думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу №12. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.

В первый день в Тюменской области явка составила 19,69%. На выборах проголосовало более 220 тысяч жителей региона. Явка по стране составила 16,85%.