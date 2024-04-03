Член Общественной палаты РФ от Тюменской области оценила итоги общественного наблюдения на выборах президента

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Важную роль в обеспечении законности и соблюдении избирательных прав граждан сыграли институты гражданского общества, создавшие общероссийскую систему общественного наблюдения. Об этом заявила член Общественной палаты Российской Федерации от Тюменской области, координатор экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Ольга Загвязинская во время обсуждения доклада Ассоциации НОМ, посвященного выборам президента Российской Федерации 15–17 марта.

– В Тюменской области этот механизм работал очень четко и отлаженно, – отметила Ольга Анатольевна. – Большое количество обучающих мероприятий и разъяснительной информационной работы с избирателями провели члены Общественной палаты Тюменской области и города Тюмени. В проводимой работе активно помогал Корпус правовых волонтеров, созданный из числа студентов Института государства и права Тюменского государственного университета.

По оценке эксперта, волонтеры не только активно участвовали в просветительских мероприятиях, но и в дни выборов дежурили в общественном штабе, помогая анализировать ситуацию на избирательных участках. Ольга Загвязинская поблагодарила членов Областной избирательной комиссии, которые не только активно работали с общественными палатами региона, но и взаимодействовали со студенческой молодежью.

Общими усилиями в пяти вузах региона было организовано более 50 мероприятий по разъяснению норм законодательства. Общественные активисты рассказывали молодым людям о реализации права проголосовать в месте нахождения избирателя с применением системы "Мобильный избиратель".

Учитывая, что на старте избирательной кампании наблюдалось большое количество фейков и масштабные атаки мошенников, специалисты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации собрали проректоров вузов страны на профилактическое мероприятие. Во время встречи эксперты дали работникам образования рекомендации по взаимодействию с органами власти регионов, общественными палатами и избирательными комиссиями. Координация такой работы в каждом субъекте Федерации была возложена на координационные центры по профилактике терроризма и экстремизма. К примеру, такой центр с 2016 года действует в ТюмГУ, его возглавляет Ярослав Ильин, эксперт Комитета Государственной Думы по молодежной политике.

– Оперативный обмен мнениями и опытом между регионами, проведение информационной работы в постоянном режиме, в том числе и в социальных сетях, непосредственно в дни выборов позволили до минимума свести нарушение законодательства, – сделала вывод заслуженный юрист Российской Федерации.

В завершение Ольга Загвязинская отметила, что избиратели Тюменской области высоко оценили систему "Мобильный избиратель", и предложила использовать полученный опыт в дальнейшем. По мнению эксперта, заслуживает масштабирования и практика работы Центра общественного наблюдения за выборами – такой успешный опыт должен быть использован и в других регионах России.

Для содействия разработке просветительских проектов по реализации избирательных прав граждан Ольга Загвязинская предложила инициировать включение соответствующих положений в грантовые конкурсы как на общероссийском уровне, так и на уровне субъектов Федерации. Благодаря возможности участвовать в грантовых конкурсах представители молодого поколения получат ценный опыт, уверена член Общественной палаты Российской Федерации.

Ознакомиться с видеозаписью с презентации доклада можно по ссылке.