Второй день голосования в Тюменской области проходит без нарушений

Фото Екатерины Христозовой

Наблюдатели, работающие во второй день голосования на избирательных участках в Тюменской области, не выявляют нарушений. Они также сопровождают выездные комиссии во время поездок по домам.

На избирательном участке №2932 на входе порядок обеспечивают сразу четыре полицейских. В помощь им работают видеокамеры. За легитимностью избирательного процесса следят наблюдатели.

Наблюдатель от "Справедливой России" Максим Литвин отметил, что выборы проходят спокойно. Проводится регулярная влажная уборка, обработка мест голосования, столов, стульев антисептиком. В наличии всегда маски, перчатки, обработка рук, термометрия, индивидуальные пишущие ручки.

Наблюдатель от партии "Единая Россия" Виктория Болтунова не заметила каких-либо нештатных ситуаций. По ее словам, в этом году наблюдатели могут фиксировать ход голосования через специальное приложение, это помогает обеспечить прозрачность и легитимность выборов.

Также наблюдатели выезжают вместе с представителями избиркомов на голосования по квартирам, пишет "Тюменская область сегодня".

"Все заносится в протокол, фиксируется, абсолютно легитимный процесс", - сообщил наблюдатель от КПРФ с избирательного участка №2131 Антон Сачков.

Наблюдатель от "Единой России" Анна Жукова поделилась, что впервые принимает участие в выборах в качестве наблюдателя.

"Это интересный опыт. Вчера были на выезде, с удовольствием пообщались с пожилыми людьми, услышали их мнение, чего они ждут от новых составов дум", - поделилась она впечатлениями.