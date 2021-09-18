Охрану порядка на тюменских избирательных участках обеспечивают полицейские

Фото: Марии Толстихиной

Полицейские работают на каждом избирательном участке Тюменской области в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Они обеспечивают общественный порядок. Работа проходит в штатном режиме.

Как сообщил старший участковый отдела полиции № 4 майор полиции Цецен Убушиев, охрана порядка осуществляется согласно расписанию и графику проведения мероприятий.

"Никаких проблем нет, всё хорошо, всё организованно. Каких-либо несогласованных митингов и внеплановых мероприятий не было, нарушений также не обнаружили. Граждане сознательные, добропорядочные, отзывчивые", – рассказал он.

Сотрудник полиции отметил, что в основном на выборы тюменцы приходят с положительным настроем. Выявить подозрительных личностей стражам порядка помогает не только их профессиональный взгляд и бдительность, но и металлодекторные рамки. Перед входом в помещение все граждане проходят проверку на наличие опасных предметов.

Также на избирательных участках большое внимание уделяется безопасности здоровья граждан. Избирателям выдают медицинские маски, одноразовые перчатки и бахилы. При входе им измеряют температуру тела, предлагают воспользоваться антисептическими средствами.