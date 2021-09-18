Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области отвечает на поступающие вопросы

Фото ИА "Тюменская линия"

Жители региона могут обратиться в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области по телефону горячей линии (тел.:8 800 201 00 72), если у них возникают какие-то вопросы по ходу голосования. Специалисты помогают оперативно решить поступающие вопросы.

Как сообщила оператор горячей линии Анастасия Корлыханова, первый звонок от жителя региона поступил за 20 минут до открытия избирательных участков.

"Звонили наблюдатели, которые столкнулись с некоторыми проблемами по допуску на участки. Все быстро разрешили. При более сложных вопросах операторам на помощь приходят юристы, эксперты", - отметила она.

Руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев обратил внимание, что операторы, которые работают на горячей линии, имеют базовое образование. Есть среди них студенты-юристы. Обладая знаниями по избирательному праву, они могут дать необходимый ответ на большинство вопросов.

"В первое время люди часто звонят, чтобы узнать номер своего участка. Эту информацию можно получить на специализированных сайтах, но есть и пожилые граждане, которые не владеют необходимыми навыками", - рассказал Артур Юрьев.

В ходе голосования могут возникнуть и конфликтные ситуации. Для этого в составе Общественного штаба по наблюдению за выборами действуют юридическая группа, группа подготовки и координации наблюдателей, информационная, мобильная группы и группа мониторинга, экспертный центр.