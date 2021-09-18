Второй день голосования завершился в Тюменской области

Фото Екатерины Христозовой

Избирательные участки по всей Тюменской области в 20:00 закрылись. В них остаются только сотрудники УИКов и полиции, а также наблюдатели. Им необходимо соблюсти все условия перемещения и хранения бюллетеней – как заполненных, так и "чистых".

На участке №2258, расположенном в одном из корпусов Тюменского государственного института культуры, зарегистрированы 1500 избирателей. Здесь утсановлены электронные комплексы обработки бюллетеней (КОИБы). По словам председателя УИК Юлии Пашук, неиспользованные бланки бюллетеней помещают в специальный сейф, он стоит в помещении под круглосуточной охраной сотрудников полиции и круглосуточным видеонаблюдением.

"Заполненные бюллетени остаются в КОИБах в течение всех трех дней. Ящики в этих устройствах опломбированы, их откроют только вечером 19 сентября после 20:00 часов в ходе подсчета голосов. Более того, электронная система комплексов блокирует любую возможность как-либо вмешаться в их работу после подготовки итогового протокола за день", - отмечает Юлия Пашук.

На участке №2255 зарегистрировано меньше избирателей, поэтому здесь стоят традиционные ящики для голосования. Председатель УИК Александр Дьяченко рассказал, что после окончания дня голосования все бюллетени из стационарного и переносных ящиков перекладываются в специальные опечатанные пакеты, которые затем помещаются в сейф. При этом составляется соответствующий акт.

Все сейф-пакеты-хранятся в помещении, недоступном для посторонних. Во время их хранения туда никто не может зайти, даже члены участковой комиссии. Дежурство сотрудников полиции и видеонаблюдение за этим помещением продолжается круглосуточно. По такому же принципу хранятся незаполненные бланки бюллетеней.