Кто из тюмецев претендует на место депутатов Госдумы?

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В Тюменской области проходят выборы в Государственную дума РФ. Жители региона голосуют не только за партии, но и за отдельных кандидатов, получая на избирательных участках по два бюллетеня. В каждом одномандатном избирательном округе – свой список кандидатов.

Тюменский одномандатный избирательный округ №185 представляет депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин из партии "Единая Россия". Ему 61 год, он окончил Тюменскую высшую школу МВД РФ, а затем Институт бизнеса и права. Проживает в Москве, являсь депутатом Госдумы с 2016 года.

Еще один кандидат - помощник депутата Госдумы седьмого созыва Николая Езерского по работе в Ханты-Мансийском автономном округе Жалауддин Абдуразаков (КПРФ). Ему 62 года, проживает в городе Покачи (ХМАО). На место претендет и заместитель начальника дорожного ремонтно-строительного управления 1 АО "ТОДЭП" Динар Абукин из партии "Коммунисты России", уроженец села Ембаево Тюменского района. Ему 51 год, в 2001 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения.

Этот округ представляет также 33-летний заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, депутат Глеб Трубин из ЛДПР. Учился в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, проживает в столице. Уже принимал участие на прошлых выборах в Госдуму, занял 3 место.

Директор спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" Сергей Соловьев, 58 лет. Представляет Партию пенсионеров. Он работает Тюменском индустриальном университете, имелась судимость часть 3 статьи 160 "Присвоение или растрата" (погашена в 2013 году). А 42-летняя генеральный директор компании "Авантаж" Светлана Чуйкова из Партии роста получила высшее образование в Тюменском государственном университете, проживает в Нижнетавдинском районе в СНТ "Здоровье-2".

От Заводоуковского одномандатного избирательного округа №186 заявлен 54-летний депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Иван Квитка ("Единая Россия"). У него два высших образования (ТИУ и ТюмГУ). Депутатом Госдумы является уже на протяжении 13 лет.

Далее - 42-летний заместитель директора по коммерческой работе ООО "Твой Дом" Рафаэль Булатов ("Коммунисты России"), житель поселка Новотарманский (Тюменский район), учитель химии в частном общеобразовательном учреждении "Еврогимназия" Павел Доронин (31 год) ("Новые люди"), окончивший в 2013 году Российский университет дружбы народов, депутат, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев из ЛДПР (живет в Тюмени, принимал участие на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году, где занял 3 место), и индивидуальный предприниматель Иван Левченко (КПРФ). Является депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе. Живет в Нягани, окончил Тюменский юридический институт МВД РФ.

За ними следуют помощник депутата Тюменской областной Думы Сергея Морева по работе в едином избирательном округе, житель Тюмени Владимир Селиванов (63 года) из Партии пенсионеров, и 81-летний Владимир Шарпатов ("Справедливая Россия – за правду"), который принимал участие на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году и занял второе место.