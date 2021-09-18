Явка избирателей во второй день голосования достигла 38,85%

Явка избирателей по итогам второго дня выборов в Тюменской области существенно выросла и составила 38,85%. Всего проголосовали 440 тыс. 534 человека. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Выборы проходят в спокойной, деловой атмосфере, в рабочей обстановке. Активность среди жителей региона растет", - отметил он.

Значительно возросла активность жителей Тюмени по итогам второго дня голосования. Явка в областной столице составила 28,91% - это более 166 тыс. человек.

За 18 сентября поступило только одно обращение от одной из политических партий, территориальная избирательная комиссия ЛАО проводит по нему проверку. Решение по нему будет принято не позднее 22 часов сегодняшнего дня. А все обращения, которые поступили вчера, были проверены. По ним приняты решения, а заявители уведомлены.

Оборудование, размещенное в избирательных участках региона, работает в штатном режиме. В 20:00 в соответствии с новыми стандартами были совершены необходимые действия по сохранности избирательных бюллетеней. Все они находятся в зоне видимости видеокамер. Из стационарных ящиков избирательные бюллетени перемещены в специальные сейф-пакеты. Они опечатаны, каждый имеет уникальный номер. Вскрыть их невозможно без повреждения. Ящики находятся в опечатанных помещениях под охраной сотрудников органов внутренних дел.

В целом по России по данным на 15:00 московского времени ЦИК отметил явку 25,64%.

1070 избирательных участков в Тюменской области откроются 19 сентября. Отдать свой голос можно в любое время с 8:00 до 20:00.