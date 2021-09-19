В Тюменской области стартовал заключительный день голосования

Третий - заключительный - день голосования на выборах в Госдуму, облпарламент и довыборы в ряд муниципальных дум начался в Тюменской области.

1070 избирательных участков открылись в 8:00, проголосовать на них можно до 20:00.

По итогам второго дня явка на выборы составила 38,85 % - проголосовали 440 534 человека. После 20:00 заполненные избирательные бюллетени поместили в сейф-пакеты и сложили в опечатанных помещениях УИКов. Их вскроют после окончания выборов, то есть после 20:00 19 сентября.

В предыдущие два дня процесс голосования шел в спокойной рабочей обстановке, грубых нарушений не зафиксировано, сообщил накануне вечером председатель облизбиркома Игорь Халин.

За ходом голосования на участках все три дня следят общественные наблюдатели. Круглосуточная онлайн-трансляция ведется на 490 участках и во всех территориальных избиркомах. Еще на 589 избирательных участках используются 580 комплексов видеофиксации для ведения непрерывной записи в режиме офлайн.

Голосование на участках и на дому проводится с соблюдением всех необходимых для профилактических мер и санэпиднорм, потоки избирателей разводятся с помощью разметки и указателей для соблюдения социальной дистанции. Сотрудники избиркомов привиты от коронавируса.