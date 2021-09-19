Паралимпиец Антон Прохоров: "Мы голосуем за достойное будущее для нашей страны, себя и детей"

В Ишиме в заключительный день голосования на избирательный участок № 1124 пришел с женой Анной чемпион Паралимпийских Игр в Токио, легкоатлет Антон Прохоров, пишет "Ишимская правда".

"Мы всегда ходим на выборы, стараемся всей семьей посещать такие мероприятия – подавать пример ответственного гражданского поведения детям. Но в этот раз все же оставили их дома – пандемия не закончилась, нужно избегать лишних рисков. С точки зрения безопасности трехдневный режим голосования удобен, - рассказал журналистам Прохоров.

Чемпион рассказал, за каких кандидатов в депутаты он в этот раз проголосовал:

Мы выбираем наше будущее – наших детей, семей, области и страны. От каждого голоса зависит, как будет развиваться государство. Я отдаю свой голос тем кандидатам, в которых вижу потенциал для успешного решения этой глобальной задачи. В эти выборы радует большое количество молодых кандидатов – считаю, нужно давать дорогу тем, кто полон стремления менять мир, менять жизнь к лучшему. В то же время в выборах участвуют опытные политики. Именно сплав опыта и молодого задора даст новый толчок к развитию России.

Как ранее отметил председатель регионального избиркома Игорь Халин, Ишим лидирует среди городов Тюменской области по явке на участки - на 10:00 сегодня там проголосовано 57,5 % избирателей.