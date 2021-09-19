Руслан Кухарук сделал свой выбор и призвал тюменцев последовать его примеру

Фото - https://www.instagram.com/kuharuk_ruslan/

Глава Тюмени Руслан Кухарук сегодня принял участие в голосовании на избирательном участке, к которому приписан. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Сегодня принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы. Всегда стараюсь прийти на избирательный участок в хорошем настроении. С детства осталось ощущение праздника в день проведения выборов. Считаю принципиально важным участвовать в избирательном процессе – это проявление гражданской позиции, момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего региона, города.

На всех избирательных участках, в том числе и на том, где голосую я, все организовано для свободного волеизъявления, соблюдаются необходимые меры безопасности: на входе проводится термометрия и дезинфекция рук, избирателям выдают маски, в помещениях проводится регулярная санобработка.

Тюменцы всегда принимают активное участие в выборах. Три дня голосования позволили выбрать удобное время, чтобы сходить на избирательный участок. Судя по явке 17 и 18 сентября, многие уже воспользовались этой возможностью.

Я уверен, что избирательная кампания и дальше будет проходить на высоком организационном уровне.

Обязательно найдите время и сходите на избирательный участок!!!"