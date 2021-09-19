Геннадий Чеботарев: везде соблюдаются условия и правила избирательного голосования

11:11 19 сентября 2021
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Продолжение: Руслан Кухарук сделал свой выбор и призвал тюменцев последовать его примеру

В Тюмени в воскресенье на участках - очереди. Происшествий на участках общественные наблюдатели не зафиксировали, сообщает Оперштаб со ссылкой на председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадия Чеботарева.

"За вчерашний день на горячую линию штаба поступило 29 обращений, в основном по местонахождению избирательных участков, возможности проголосовать иногородним и в режиме онлайн. Все граждане получили четкие исчерпывающие ответы. Мобильные группы несколько раз выехали на участки для разъяснений. Везде соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности, все условия и правила избирательного голосования".

Теги: выборы
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