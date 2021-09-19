Тюменская область стабильна в своем выборе

"Тюменская область сегодня" опубликовала статью, в которой автор попытался проанализировать историю выборов депутатов Госдумы в регионе, сложившиеся традиции, тенденции и особенностях политического волеизъявления жителей Тюменской области.

События недавнего времени

Для того, чтобы определить основные тенденции в выборной активности и симпатиях избирателей, необходимо обратиться к истории выборов Законодательных собраний РФ предыдущих составов. Начать, думается, следует с выборов, приведших к избранию прежнего, седьмого состава Госдумы.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ ныне уходящего, VII созыва состоялись 18 сентября 2016 года.

Впервые после 2003 года депутаты федерального парламента избирались по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам.

Ход голосования обеспечили 1 133 участковых избирательных комиссий, в их составе работали без малого девять с половиной тысяч человек (8 149 членов УИК с правом решающего голоса, 1 265 - с правом совещательного голоса).

Общественный контроль за ходом и определением результатов выборов в Тюменской области осуществляли 3 219 наблюдателей от общественных объединений, кандидатов и политических партий.

На территории Тюменской области (без автономных округов) 18 сентября 2016 года большинство голосов было отдано за кандидатов от партии "Единая Россия. Необходимый рубеж перешагнули три партии: ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Остальные десять партии из федерального избирательного списка не набрали нужного количества голосов. Следовательно, их представители не получили парламентские кресла в Госдуме VII созыва.

На сентябрьских выборах в Государственную Думу РФ осенью 2016 года в одномандатных избирательных округах тюменского юга №№185 и 186 победу, причем с большим отрывом от соперников, одержали единороссы Эрнест Валеев и Иван Квитка. За право представлять интересы Тюменской области в федеральном парламенте состязались 20 кандидатов – представителей различных общероссийских партий.

Первый парламент с пятилетним сроком

В связи с данными о ходе и результатах выборов Госдумы РФ в 2016 году интересно обратиться к событиям почти десятилетней давности, а именно к особенностям и результатам выборов депутатов Госдумы шестого созыва, которые состоялись 4 декабря 2011 года.

Отметим, что впервые состав палаты федерального парламента был избран с полномочиями на пять лет, а не на четыре года – как это было прежде.

Явка в Тюменской области на выборах депутатов Государственной Думы РФ VI созыва традиционно была выше, чем в целом по России. В ходе выборов действовали 1 138 УИКов, свыше полутора тысяч наблюдателей следили за ходом голосования и подсчетом голосов.

Согласно итогам выборов 5 декабря 2011 года, за партию "Единая Россия" отдали голоса большинство избирателей Тюменской области. Электоральный барьер перешагнули Либерально-демократическая партия, КПРФ и "Справедливая Россия".

Возникновение традиции

На обстоятельство, что высокую активность жителей региона на выборах в федеральный парламент уже давно можно назвать традиционной, указывают события почти четырнадцатилетней давности — выборы Госдумы РФ V созыва. За этот состав депутатов законодательного собрания России наши земляки проголосовали вместе со всей страной 2 декабря 2007 года.

Тогда данное обстоятельство отметил глава региона Владимир Якушев, публично поблагодарив жителей области за активность и неравнодушие. Выборы проводились по общефедеральному списку, где соперничали за большинство голосов 11 политических партий.

Предпочтения жителей Тюменской области на выборах 2 декабря 2007 года распределились следующим образом: за партию "Единая Россия" отдали большинство голосов от общего числа избирателей региона. Пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР и КПРФ.

Чтобы подвести итог всему отмеченному выше, необходимо умозрительно провести линию через условные точки в политической истории региона последних полутора десятилетий.

Этими "реперными точками" являются явка и политические предпочтения избирателей Тюменской области на выборах депутатов федерального парламента. Через них можно провести почти идеальную прямую. Эта линия показывает стремление избирателей региона к стабильности власти и процветания России.

Отметим, только по итогу прошедшей пятилетки Тюменская область усилила свои позиции и укоренилась в числе лидеров экономического развития страны. Регион входит в первую тройку по состоянию инвестиционного климата по итогам прошлого пандемийного года.

Индекс промышленного производства также не опускался за эти пять лет ниже отметки в 100%. В первом полугодии 2021 года этот показатель вырос до отметки в 110% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. А в целом по стране этот показатель не выше 104,4%.

Первое место по показателю обрабатывающих производств регион держит по УрФО и шестое по стране. За полгода он составил свыше 122%.

Почти каждый третий житель региона получает социальную поддержку – это пособия, ежемесячные или единовременные выплаты, единовременная помощь, возмещение расходов по оплате ЖКУ, связи и проезда.

За последние пять лет сфера образования в регионе активно развивалась. За это время было открыто четыре новых школы и 27 детских садов.

В регионе сохраняется установившаяся стопроцентная обеспеченность детей старше трех лет местами в дошкольных учреждениях. Так же за пять лет значительно увеличено число ясельных групп. В результате обеспеченность дошкольного образования для малышей возрастом до 3 лет в регионе составила 98%.